Calciomercato Milan – Inserimento per Frattesi, piace Pulisic

Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Dopo la giornata incentrata sulla trattativa tra i rossoneri e il Newcastle per Sandro Tonali , il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di molti nomi per rinforzare la rosa da mettere a disposizione nella prossima stagione. Ecco le ultime su molti calciatori.

Calciomercato Milan, quanti nomi!

Come riportato dall'esperto di calciomercatoGianluca Di Marzio, il Milan si inserirà nella corsa a Davide Frattesi. La società rossonera può anticipare Inter, Juventus e Roma per il centrocampista del Sassuolo. A centrocampo si potrebbe riaprire anche la pista Loftus-Cheek. Piace anche Reijnders, per cui l'AZ Alkmaar chiede 18 milioni di euro: Pioli avrebbe dato già l'ok, ma non ci sarebbe ancora nessuna offerta. Sul fronte delle entrate rimangono vive le piste che portano a Thuram, che sarebbe sempre più vicino anche grazie a un rallentamento del PSG. Pulisic e Chukwueze due alternative a destra: il Milan avrebbe offerto 4 milioni d'ingaggio per il calciatore del Villarreal.LEGGI ANCHE: PM NEWS - Tonali dice si al Newcastle