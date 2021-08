Calciomercato Milan – Gazzetta: “Vlasic vuole andare via, ecco la formula”

Non solo Adli e Florenzi. Quello di Nikola Vlasic rimane un nome caldo per il Milan: ecco la formula che potrebbe sbloccare l'affare

Non solo Adli e Florenzi, quello di Nikola Vlasic rimane un nome caldo per il Milan. Ci pensa 'La Gazzetta dello Sport' a chiarire la situazione del trequartista del CSKA Mosca, che vuole lasciare il club russo. "Il terzo giocatore di cui si è scoperto l’interesse rossonero, e che il club non ha potuto negare, è Nikola Vlasic - scrive la 'rosea' -. Agente e padre del giocatore confermano la sua volontà di lasciare la Russiaper un progetto più stimolante. Il Milan sarebbe lieto di accoglierlo, ma con la solita formula: chiuderà solo se il CSKA accetterà di cederlo in prestito con diritto di riscatto". Adli, Florenzi e non solo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.