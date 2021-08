Calciomercato Milan – Florenzi, si lavora sulla formula

La trattativa di calciomercato per portare Florenzi al Milan va avanti. I rossoneri parlano con la Roma per trovare la formula giusta.

Manca poco alla fine del calciomercato e il Milan continua a essere protagonista, con Alessandro Florenzi che potrebbe essere il prossimo colpo. Il terzino classe 1991 è davvero vicinissimo. La trattativa con la Roma va avanti, ma ormai manca davvero pochissimo. I contatti sono continui. Il giocatore ha già deciso e comunicato di voler giocare solo nel Milan il prossimo anno. I rossoneri, secondo gianlucadimarzio.com, fanno leva proprio sulla volontà del giocatore per strappare il prestito con diritto di riscatto, ma la Roma per ora non molla e continua a chiedere l'inserimento dell'obbligo. Le cifre sono di circa 13 milioni. La volontà di tutti, comunque, è di trovare un accordo che possa portare alla buona riuscita della trattativa.