Calciomercato Milan – Gattuso vuole tenere in rosa Vlahovic | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il nuovo allenatore della Fiorentina, Rino Gattuso, vorrebbe tenere in rosa Vlahovic

La pista che potrebbe portare Dusan Vlahovic al Milan si complica sempre di più. Il prezzo richiesto dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, di circa 80 milioni di euro per la cessione dell'attaccante serbo sicuramente è una cifra notevole per le casse rossonere. A ciò si aggiunge anche la richiesta del nuovo allenatore dei viola che, in quel di Milanello, è uno 'di famiglia'. Stando a quanto riportato dal 'Corriere della Sera', Rino Gattuso vorrebbe farà di tutto pur di avere anche nella prossima stagione l'ex Partizan in rosa. Trattativa con il Milan, dunque, che si fa sempre più astrusa. Intanto Paolo Maldini ha ufficializzato l'addio di Gianluigi Donnarumma: le parole