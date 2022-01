Calciomercato Milan – Gatti potrebbe andare al Torino

Gatti, obiettivo del Milan in difesa sul calciomercato, potrebbe finire in granata, magari liberando un altro difensore...

Stiamo per entrare nell'ultima settimana di calciomercato, il Milan è ancora alla caccia di un difensore centrale e tra i tanti nomi accostati c'è anche quello di Federico Gatti, classe 1998. Gioca attualmente nel Frosinone e costa solo 1,5 milioni. I rossoneri lo hanno messo nel mirino e hanno chiesto informazioni, ma non hanno poi affondato il colpo. Probabilmente l'avrebbero voluto solo in prestito secco. Oltre a questi profili di basso rilievo, ci sono poi i più grandi. Come è per esempio Bremer, brasiliano classe 1997 del Torino, che costa invece 20 milioni e ha il contratto in scadenza nel 2023. Piace anche all'Inter, ma l'intreccio di calciomercato non si chiude qui. Perché in granata potrebbe finire proprio Gatti, visto che il Torino, secondo Nicolò Schira, sta accelerando per chiudere nei prossimi giorni. Chissà che non possa proprio lui poi liberare Bremer per la cessione. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>