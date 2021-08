Calciomercato Milan – Gasperini blocca Ilicic: resterà all’Atalanta?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Josip Ilicic potrebbe restare all'Atalanta. Il tecnico nerazzurro vorrebbe infatti confermarlo

Daniele Triolo

Si è scritto e parlato molto, in questi giorni, di Josip Ilicic come obiettivo di calciomercato del Milan. Che il fantasista sloveno, classe 1988, piaccia ai dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, è fuori discussione. Così come, però, è fuori discussione la sacrosanta idea dell'Atalanta di cambiare la propria opinione su un suo tesserato.

Mentre, infatti, fino a ieri sembrava che la 'Dea' volesse accontentare le richieste di Ilicic, che aveva da mesi chiesto la cessione, ora, come ricordato da 'Tuttosport' questa mattina in edicola, la situazione sembra essersi clamorosamente rovesciata. Il tecnico Gian Piero Gasperini, che aveva rivelato la voglia di Ilicic di cambiare aria dopo il match contro il Pordenone, e che lo aveva tenuto fuori dall'elenco dei convocati per l'amichevole contro il West Ham, ieri ha parlato con il giocatore.

Gasperini e Ilicic si sono confrontati a Zingonia. L'allenatore dell'Atalanta ha chiesto all'ex Fiorentina e Palermo di restare: vuole puntare, infatti, ancora su di lui per tenere la squadra competitiva anche nella stagione 2021-2022. E la reazione di Ilicic, comunque visto sempre sorridente in questi giorni di ritiro, è stata positiva. Il giocatore, infatti, ha dato la sua disponibilità a restare a Bergamo. Del resto, città e club lo hanno sempre sostenuto nei momenti difficili.

Può saltare, dunque, il trasferimento di Ilicic al Milan in questo calciomercato, sebbene si vociferasse di come lo sloveno avesse già un'intesa di massima con il Diavolo. Il quale, ad onor del vero, non ha mai presentato una proposta ufficiale all'Atalanta per il suo acquisto, come confermato anche dal 'Corriere di Bergamo'. Milan, la nostra esclusiva con Drago, ex allenatore di Florenzi e Kessie. Ecco cosa ci ha detto.