Calciomercato Milan – Garanzia Christensen, ma è difficile prenderlo

Daniele Triolo

Il Milan, nella sessione invernale di calciomercato, acquisterà sicuramente un difensore per sostituire Simon Kjær, infortunato. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, però, il club di Via Aldo Rossi starebbe ancora decidendo che tipo di operazione effettuare.

La scelta è tra prendere un giocatore in prestito con diritto di riscatto, come successe a gennaio 2021 per Fikayo Tomori, oppure investire direttamente su un acquisto a titolo definitivo. Una scelta che, logicamente, dipenderà anche dai difensori che offrirà il mercato e dalla loro qualità.

Per il 'CorSport', tra gli elementi che scalda maggiormente la dirigenza rossonera c'è Andreas Christensen, classe 1996, il quale andrà in scadenza di contratto con il Chelsea il prossimo 30 giugno 2022. Il connazionale di Kjær rappresenterebbe un rinforzo di spessore europeo: sarebbe una garanzia per il Milan.

Due le problematiche per la felice conclusione dell'operazione: l'ingaggio, alto, che il danese prende a Londra e il fatto che siano in corso le trattative per il rinnovo del contratto con i 'Blues'.