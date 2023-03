Calciomercato Milan – Il Galatasaray non molla Icardi, pronta l’offerta

Secondo quanto riportato da Sabah, noto quotidiano turco, il Galatasaray sarebbe intenzionato ad acquisire, a titolo definitivo, il cartellino di Mauro Icardi. Nella squadra turca, infatti, l'attaccante argentino sembra rinato anche grazie ai 9 gol e 6 assist in 13 presenze. Il club giallorosso parrebbe voler presentare un'offerta che oscilla dai 10 ai 15 milioni di euro al PSG, ancora proprietario del cartellino, per convincerlo a cederlo in via definitiva, nonostante la valutazione francese arrivi a circa 20 milioni di euro. Il Milan, squadra presente tra le varie pretendenti la scorsa estate, rimane alla finestra, pronto ad approfittare di eventuali ostali nella trattativa tra il Galatasaray ed il club di Parigi. Calciomercato Milan – Obiettivo Scamacca? Il retroscena dell’ex agente