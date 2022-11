Calciomercato Milan – Sfuma un obiettivo: Gakpo lontano | News

Il calciatore del PSV ha rilasciato un'intervista in patria. In alcuni passaggi ha dichiarato quali fossero le 5 squadre che verranno prese in considerazione la prossima estate. La lista include il Real Madrid, il Manchester City, il Liverpool, il Barcellona e il Manchester United. Così, di fatto, ha allontanato il Milan che avrebbe espresso interesse in passato per Gakpo. Mercato Milan, 30 milioni per un bomber a gennaio! Le ultime news >>>