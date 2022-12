Calciomercato Milan – ‘Il Mago’ Gakpo, rimpianto rossonero: il motivo

Cody Gakpo, attaccante del PSV Eindhoven, è stato obiettivo di calciomercato del Milan. Ora sta facendo molto bene con l'Olanda ai Mondiali

Daniele Triolo

Cody Gakpo, attaccante del PSV Eindhoven, è stato un obiettivo di calciomercato del Milan per lungo tempo. Lo ha confermato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Si parla al passato perché, purtroppo, Gakpo rischia di diventare un rimpianto del club rossonero.

Questo perché il classe 1999, sotto contratto con il club di Eindhoven fino al 30 giugno 2026, sta disputando delle bellissime partite ai Mondiali in Qatar. Di fatto, è stato lui, l'esterno sinistro offensivo del PSV, il trascinatore dell'Olanda di Louis van Gaal nel Girone A della rassegna iridata.

Calciomercato Milan, piaceva Gakpo del PSV Eindhoven — Gol che ha sbloccato il punteggio nella vittoria per 2-0 contro il Senegal al debutto, quindi rete nell'1-1 contro l'Ecuador e, infine, un altro gol 'apri-pista' nel successo per 2-0 contro i padroni di casa del Qatar. Se gli 'oranje' hanno concluso il loro gruppo da primi della classe, qualificandosi per gli ottavi di finale della competizione, gran parte del merito è il suo.

Gakpo aveva già fatto 9 gol e fornito 12 assist in campionato nella prima parte di questa stagione in patria, dopo le 12 reti e i 14 assist dell'ultima, intera annata. Segno, tangibile ed evidente, di come stia migliorando partita dopo partita e come, adesso, sia pronto al grande salto in una big d'Europa.

Mondiali top, ora è troppo tardi: costa tanto per prenderlo! — Che, purtroppo, non sarà il Milan. Gakpo potrebbe muoversi già nel calciomercato di gennaio, anche se appare più probabile un trasferimento de 'Il Mago' (così lo chiamano) la prossima estate. Rischia di diventare un grande rimpianto rossonero perché il Milan, dopo averlo seguito per tanto tempo, ora - per questioni economiche - dovrebbe vederselo sfuggire via, verso altri lidi più facoltosi.

Per il 'CorSera', infatti, Gakpo costa già oltre 50 milioni di euro e piace, in particolare, al Manchester United, che vuole lui per il dopo Cristiano Ronaldo. Cody ha un idolo di gioventù, Ruud van Nistelrooy, uno che ad 'Old Trafford' ha lasciato un pezzo di cuore. Tutto, insomma, lascia pensare che sia in Premier League, a Manchester, il futuro del numero 8 olandese. Diavolo, davvero un peccato. Mercato Milan, Schira rivela: "Doveva arrivare, ma ...". Ecco il nome >>>