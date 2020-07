Calciomercato Milan – Gaich, offerta del CSKA Mosca: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Nonostante si sia dimostrato ancora decisivo, Zlatan Ibrahimovic non dovrebbe rimanere al Milan il prossimo anno. Sono molte le voci che vogliono un suo ritorno in Svezia tra le fila dell’Hammarby, squadra di cui detiene il 25% delle quote societarie. Il nuovo corso firmato da Ivan Gazidis e Ralf Rangnick andrà sempre di più a puntare verso una filosofia giovane che punterà ad abbassare ancora di più l’età media della squadra.

Con l’addio di Ibra i rossoneri dovranno cercare una punta valida sul mercato che possa sostenere il peso dell’attacco. Nei giorni scorsi si è fatto con insistenza il nome di Adolfo Gaich, giovane attaccante in forza al San Lorenzo. Un attaccante che in patria viene soprannominato ‘El Tanque’ per via della sua stazza fisica, dote da sempre riconosciuta come principale da Rangnick.

Attenzione però all’inserimento improvviso del CSKA Mosca. Secondo quanto riferisce ‘TuttoMercatoWeb’, il classe 1999 verrà venduto dal San Lorenzo a causa della crisi di liquidità che sta colpendo il calcio argentino. Per questo motivo i russi hanno avanzato un’offerta da 8 milioni di euro, ancora non accettata dagli argentini. Resta da capire la volontà del giocatore, che avrebbe dato priorità ad un suo approdo in Italia e in Spagna.

