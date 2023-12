Calciomercato Milan – Idea Gabbia? Valutazioni in corso: la situazione

L'infortunio di Malick Thiaw , rimediato durante l'ultima sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, ha messo in totale emergenza la retroguardia del Milan . Oltre al tedesco, infatti, sono fermi ai box anche Kjaer , fuori da più di un mese sulla via del rientro, e i lungodegenti Kalulu e Pellegrino . L'unico difensore di ruolo a disposizione di Pioli è Tomori .

Nelle ultime ore ha iniziato a farsi strada un'inaspettata soluzione. Come riporta TuttoMercatoWeb, il club di via Aldo Rossi starebbe pensando di riportare a Milanello Matteo Gabbia, difensore in prestito secco al Villarreal fino a giugno. Il 24enne non avrebbe bisogno di un periodo di adattamento e sarebbe utile alla causa in questo senso, conoscendo già l'ambiente.