Calciomercato Milan – Gabbia ora diventa incedibile

Ora il Milan si tiene stretto Gabbia, non più sul calciomercato. In difesa i rossoneri sono in emergenza e non possono lasciarlo andare.

Sembrava che Matteo Gabbia potesse lasciare il Milan in prestito in questo calciomercato, ma non succederà. Il difensore classe 1999 resterà almeno fino a fine stagione e probabilmente anche oltre, visto che è anche molto comodo per le liste, oltre che cresciuto molto. Secondo quanto scrive la Gazzetta, nonostante le diverse richieste di molti club per lui, Gabbia resterà in rossonero. In questo momento, infatti, la difesa rossonera è in piena emergenza e la situazione non migliorerà fino a fine gennaio. Serve un rinforzo e non può partire nessuno. Ora, da possibile esubero, Gabbia è diventato praticamente incedibile. Perché il Milan ha bisogno di lui. Segui live il match del Milan Femminile qui >>>