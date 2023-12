Calciomercato Milan – Gabbia verso il ritorno. E occhio a Theo Hernandez

Calciomercato Milan, Gabbia pronto a tornare

Come riportato dall'esperto di calciomercatoMatteo Moretto su sosfanta.com, il Milan sarebbegià al lavoro per far rientrare Matteo Gabbia dal Villarreal. La decisione sarebbe già stata presa, ma i rossoneri potrebbero comunque cercare un altro innesto in difesa. Occhio però alla possibilità in casa. Moretto parla di TheoHernandez. Il terzino avrebbe convinto veramente tutti nel ruolo da difensore centrale, contro il Frosinone, e il club sa di avere a disposizione una nuova risorsa. Per questo, il Milan potrebbe non forzare parte del suo budget per il difensore nel calciomercato invernale. LEGGI ANCHE: Maignan, il Bayern Monaco minaccia per il Milan. Ecco quanto costa