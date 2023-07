Calciomercato Milan – Gabbia via. Resiste Gonzalez come sostituto

Con la partenza sempre più vicina di Matteo Gabbia, per il Milan resiste l'idea Facundo Gonzalez come suo sostituto

La partenza di Matteo Gabbia, direzione Villarreal, sembra il movimento in uscita più vicino per il Milan. Il difensore italiano è partito per la tournée negli USA con i compagni, ma nelle ultime ore il Diavolo avrebbe trovato l'accordo con il 'Submarino Amarillo' per un prestito.