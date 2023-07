Calciomercato Milan – Genoa interessato a Gabbia: la formula dell’affare

In questa sessione di calciomercato, il Genoa è interessato all'acquisto in prestito del difensore centrale del Milan Matteo Gabbia

Il Milan dopo gli acquisti di Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, si sta concentrando anche sul fronte delle uscite. Il maggiore indiziato, come riportato da Il Giornale, sembrerebbe il difensore centrale Matteo Gabbia che piace molto al Genoa e starebbe lavorando per acquistarlo in prestito. I rossoneri e il Grifone pare che possano trovare un accordo. Così facendo il classe '99 troverebbe maggiore spazio e giocherebbe con continuità.

Gabbia verso il prestito: le caratteristiche del giocatore

Gabbia milita al Milan dal 2012 ed è cresciuto a lungo nelle giovanili dei rossoneri. Il suo esordio in prima squadra è arrivato nel 2017 nella gara vinta per 1-0 contro lo Skendija. Il 31 agosto 2018 è stato ceduto in prestito alla Lucchese, prima di fare nuovamente ritorno in casa base.