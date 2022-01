Calciomercato Milan – Gabbia, futuro incerto: le ultime | PM News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: in bilico il futuro di Matteo Gabbia. Il difensore può rimanere, ma diversi club sono interessati

Ma quale sarà il futuro? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione , nulla è ancora stato deciso. In sostanza la permanenza di Gabbia dipenderà o meno dall'arrivo di un difensore centrale. Come ha dichiarato Paolo Maldini prima della gara contro il Genoa, la dirigenza è rimasta molto soddisfatta delle receenti prestazioni di Gabbia, così come quelle di Pierre Kalulu . Certo si continua a lavorare per l'acquisto di un difensore, ma questo investimento verrà fatto solo se ci saranno le condizioni ideali per farlo. In caso contrario Gabbia ha già dimostrato tutta la sua affidabilità.

Cagliari e Sampdoria continuano il pressing per avere il difensore, ma ripetiamo, al momento non è stata presa alcuna decisione in merito. Di sicuro l'eventuale cessione avverrebbe esclusivamente in prestito: il Milan crede molto nella crescita di Gabbia e dunque non ha intenzione di privarsene, se non per pochi mesi. Staremo a vedere. L'infortunio di Tomori accende il mercato: due nomi per il Milan