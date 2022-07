Calciomercato Milan – In uscita Gabbia, Brescianini e Daniel Maldini

Matteo Gabbia, Marco Brescianini e Daniel Maldini lasceranno il Milan nel calciomercato estivo. Ecco le loro probabili destinazioni

Daniele Triolo

Il Milan è impegnato nelle operazioni (almeno tre) di calciomercato in entrata. Si prevede, infatti, l'acquisto di un difensore, di un centrocampista e di un trequartista. Però, come evidenziato da 'Tuttosport' oggi in edicola, il Diavolo deve anche provvedere a chiudere alcuni affari in uscita.

In particolare, le cessioni di Matteo Gabbia, difensore classe 1999, poi Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 e, infine, Daniel Maldini, attaccante classe 2001. Si tratta, infatti, di tre giovani che hanno bisogno di giocare con continuità e di fare esperienza a buon livello. Meglio se in Serie A.

Calciomercato Milan, le opzioni per Gabbia, Brescianini e Daniel Maldini

Mister Stefano Pioli li sta tenendo in considerazione in questi giorni di ritiro e nelle amichevoli, però, alla loro età, più che osservare dalla panchina o dalla tribuna un progetto ambizioso è meglio giocare. Ecco perché, ha evidenziato il quotidiano torinese, Paolo Maldini e Frederic Massara sono impegnati a trovare per Gabbia, Brescianini e Daniel Maldini la miglior soluzione possibile.

Gabbia piace da tempo alla Sampdoria e con Daniele Faggiano, direttore sportivo dei blucerchiati, c'è un accordo di massima sulla base del prestito con diritto di riscatto in favore del club ligure. Fino a quando, però, il Milan non acquisterà almeno un difensore, Gabbia resterà a Milanello.

Discorso diverso per Brescianini: reduce dall'esperienza al Monza, conclusasi con la promozione nella massima serie ma al termine di un'annata in cui ha giocato poco, potrebbe tornare in Serie B per indossare la maglia del Cosenza. Tra l'altro insieme a Marco Nasti, classe 2003, bomber della Primavera rossonera prestato per un anno alla compagine calabrese.

Infine, c'è da definire il futuro di Maldini junior. Sembrava dovesse andare all'Hellas Verona che, poi, ha preferito andare su Alessandro Cortinovis per la trequarti. Ora su Daniel c'è lo Spezia: probabile che possa proseguire la sua carriera, per il momento, in Liguria agli ordini di mister Luca Gotti. Centrocampo, il Milan pesca in Francia: le ultime news di mercato >>>