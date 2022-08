Calciomercato Milan – Per Gabbia una stagione ‘alla Pobega’: le news

L'idea del Milan è quella di cedere Gabbia in prestito secco per poi riportarlo alla base tra una stagione. La speranza è quella che possa accadere come successo con Tommaso Pobega, per il quale la stagione trascorsa in prestito nel Torino è servita per giocare con continuità, maturare, migliorare. E tornare in rossonero pronto per giocarsi un posto in squadra.