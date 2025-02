Nelle ultime ore sono emerse delle interessanti notizie in merito al futuro di Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan . L'inglese, da quando è arrivato in rossonero, ha sempre mostrato una differenza prestativa tra quando è stato al 100% della condizione e quando invece è stato appena appena sotto rispetto al top. Nel primo caso è quasi ingiocabile per gli avversari, anche a livello di strapotenza fisica palesata, e infatti nella prima stagione ha messo a segno diverse reti. Nel secondo, purtroppo, ha invece dimostrato di fare parecchia fatica.

Calciomercato Milan, futuro scritto per Loftus-Cheek: i rossoneri vogliono ...

Le ultime notizie in merito le ha fornite Nicolò Schira. L'esperto di calciomercato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'X', ha spiegato come Ruben Loftus-Cheek possa dire addio al Milan nella prossima sessione estiva. Il centrocampista inglese, infatti, non sarebbe più centrale nei piani del club rossonero e questo avrebbe spinto il Diavolo a metterlo ai margini del progetto. Da capire chi si farà avanti per un giocatore che ultimamente è sceso in campo davvero poco.