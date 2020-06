Calciomercato Milan – Futuro Ricardo Rodriguez in Italia: 2 club interessati

CALCIOMERCATO MILAN – Il PSV Eindhoven non riscatterà Ricardo Rodriguez, il quale tornerà dunue al Milan in quanto ha un contratto fino al giugno 2021. Ma una permanenza in rossonero è da definirsi impossibile o quasi. Non solo non avrebbe spazio per via di Theo Hernandez, ma il rapporto con i tifosi è oltremodo ai minimi storici.

E a questo punto quale sarà il futuro dello svizzero? Un nuovo prestito al PSV? Il problema è lo stipendio oneroso che il calciatore percepisce, il che sarà un problema anche in caso di prestiti in altre squadre. Possibile che il Milan intervenga e paghi, almeno per metà, lo stipendio a Rodriguez (circa 2 milioni di euro annui).

Dall’Olanda, i colleghi del sito ed.nl riferiscono che ci sono due squadre italiane interessate: Napoli e Roma. In questo caso si tratta di due club in grado di permettersi il suo stipendio. Insomma, tutto è ancora in dubbio a questo punto della stagione. Attendiamo aggiornamenti nei prossimi giorni.

