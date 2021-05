Calciomercato Milan – Futuro: Pioli punta su cinque pilastri | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: la Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sui pilastri per la prossima stagione

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra sul calciomercato del Milan . In primo piano non solo i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, ma anche quei giocatori che possono rappresentare il futuro del club rossonero. Può sembrare un paradosso, ma nella prossima stagione si riparte da Zlatan Ibrahimovic: 40 anni da compiere, ha firmato recentemente il rinnovo di contratto con il Diavolo.

Un altro pilastro è Kessie, che è diventato un vero punto di forza di Pioli. Il suo contratto scade nel 2022, ma il Milan non ha nessuna intenzione di farselo scappare. All'ivoriano va aggiunto Theo Hernandez: il francese piace a tanti, ma la sua volontà è quella di rimanere in rossonero. E' possibile un prolungamento a fine stagione. Infine Calabria e Tonali: il primo dovrebbe rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2022, mentre sul secondo il Milan è pronto a esercitare i 25 milioni di euro per il diritto di riscatto al Bescia. Intanto ecco le ultime sul futuro di Calhanoglu e di Donnarumma.