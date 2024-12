Milan Futuro, Schira: “Kirovski ha avviato i contatti per Okoro”

Come riportato da Nicolò Schira su X, il Milan è interessato ad Okoro proprio per rinforzare il reparto offensivo della squadra allenata da Daniele Bonera . Jovan Kirovski , direttore tecnico del Milan Futuro, in quest'ultimi giorni ha avviato i contatti col Venezia per avere l'attaccante.

Alvin Okoro gioca come ala sinistra, ma può essere schierato anche come prima o seconda punta. In questa stagione di Serie C ha giocato 17 partite, segnato 4 gol, fornito 2 assist ed è stato ammonito 5 volte. Secondo Transfermarkt, l'attaccante italiano vale 150mila euro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Pobega la chiave? La pedina per tre possibili colpi >>>