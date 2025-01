Calciomercato Milan – Colpo dal Venezia? Per il Milan Futuro si punta…

Alvin Okoro gioca come ala sinistra, ma può essere schierato anche come prima o seconda punta. In questa stagione di Serie C ha giocato 17 partite, segnato 4 gol, fornito 2 assist ed è stato ammonito 5 volte. Secondo Transfermarkt, l'attaccante italiano vale 150mila euro. In altro pssobile colpo per puntare alla salvezza. LEGGI ANCHE: Milan, cambio d'allenatore in corso: com'è andata? Ecco i precedenti