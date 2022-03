Calciomercato Milan – Quale futuro per Lazetic? Gli scenari possibili

Marko Lazetic, arrivato al Milan nel calciomercato di gennaio, e un futuro tutto da scrivere. Due le alternative in vista del 2022-23

In vista della prossima stagione, il Milan sta pensando a due possibili soluzioni per Marko Lazetic , attaccante serbo classe 2004 prelevato a gennaio dalla Stella Rossa per quasi 5 milioni di euro. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i rossoneri potrebbero decidere di mandarlo in prestito , oppure di relegarlo nella formazione Primavera di mister Federico Giunti , in modo tale da fargli trovare continuità di prestazioni.

La seconda opzione, quella maggiormente plausibile, potrebbe essere perseguita nel momento in cui Zlatan Ibrahimovic decidesse di rinnovare con il Diavolo per un'altra stagione. Lazetic fino a questo momento non è ancora riuscito ad esordire con la Prima Squadra, per via di acciacchi fisici e scelte tecniche.