Icardi nel futuro del Milan? Lui preferisce un altro club

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore sono rimbalzate diverse voci che hanno accostato Mauro Icardi al Milan. L’argentino, nonostante i 20 gol segnati in 31 apparizioni complessive, non dovrebbe essere riscattato dal Psg e tornerebbe così all’Inter. Una sistemazione che sarà soltanto di passaggio viste le scelti precedenti di Antonio Conte e società. La soluzione rossonera potrebbe soddisfare il classe 1993 perché tornerebbe nella città che tanto ama, ma l’operazione non è delle più semplici per il Diavolo.

Secondo quanto riferisce ‘L’Equipe’, però, il desiderio di Icardi non sarebbe quello di vestire la maglia del Milan, bensì quello di approdare alla Juventus. Il direttore sportivo Fabio Paratici stima molto l’attaccante e potrebbe sceglierlo come spalla di Cristiano Ronaldo, visto il probabile addio di Gonzalo Higuain. Intanto il Milan mette gli occhi su un centrocampista dell’Arsenal: i dettagli >>>