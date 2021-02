Calciomercato Milan – Futuro Ibrahimovic: un anno in Champions | News

Calciomercato Milan: Ibrahimovic anche nella stagione 2021-2022

I numeri di Zlatan Ibrahimovic con il Milan sono incredibili. Se quelli della prima esperienza rossonera erano straordinari, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola quelli della sua seconda avventura con il Diavolo sono addirittura superiori. In totale, finora, Ibra ha segnato 83 gol (di cui 20 su rigore) in 122 partite con il Milan. Il tutto questo a quasi 40 anni, che compirà il prossimo 3 ottobre.

Quando, ovvero, sarà già scaduto l’attuale contratto che lega Ibrahimovic al club di Via Aldo Rossi. Ma con un Ibrahimovic così, è normale che entrambe le parti pensino di andare oltre e proseguire un rapporto che si sta rivelando molto soddisfacente per tutti. Perché ancora non si è iniziato, dunque, a ragionare sul rinnovo? Semplice: per la ‘rosea‘ non è tanto una questione di voglia, perché quella c’è sia in lui sia nel club, ma di integrità fisica.

In questa stagione Ibrahimovic ha saltato molte partite. Lo svedese si sente indistruttibile, ma, comunque, deve fare anche lui i conti con qualche acciacco dell’età. E poi c’è l’usura mentale da considerare: i ritmi del super professionista ai quali Zlatan si è abituato e ha abituato tutti. Potrebbe non reggerli ancora, dopo un ventennio di sfide, spinto, magari, dal desiderio di passare più tempo con moglie e figli in Svezia.

Non è escluso, però, che la famiglia si trasferisca a Milano. Così Ibra ritroverà il calore familiare. Anche perché il bomber di Malmö non sembra avere intenzione di fermarsi qui. Voleva tornare in Serie A per dimostrare di essere ancora competitivo. Lo ha fatto, lo ha dimostrato e continua a farlo con il ‘suo’ Milan. Ora, è tempo di puntare all’aspirazione massima: giocare un’altra stagione in Champions League con la maglia rossonera, quella che Ibra ha più amato e con la quale vuole chiudere la carriera.

Il club rossonero conosce la volontà di Ibrahimovic ed è naturalmente d’accordo a trattenere lo svedese. Il rapporto con Paolo Maldini è solido, senza tensioni. Ieri, parlando a ‘BeIn Sports‘, il direttore tecnico rossonero ha evidenziato come, nel caso in cui Ibrahimovic volesse giocare un altro anno ad alto livello, il Milan sarà ben lieto di rinnovargli il contratto. Ibrahimovic, così, supererebbe proprio Maldini, che ha giocato in Champions con il Diavolo a 39 anni, puntando i 40 anni e passa di Alessandro Costacurta.

La conferma di Ibrahimovic al Milan, quindi, primo colpo del calciomercato estivo 2021? Probabile. Come probabile che gli attuali numeri (7 milioni di euro a stagione) vengano visti al ribasso, quando Zlatan si avvierà verso i 41 anni. Ma tra parte fissa e bonus, certamente, un accordo soddisfacente tanto per il club quanto per Ibrahimovic può essere facilmente trovato. Calciomercato Milan: riscatto Brahim Díaz, ecco la svolta. Vai alla news >>>