Calciomercato Milan – Futuro Ibrahimovic, Raiola chiama Gazidis: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic è tornato dalla Svezia e si sta già allenando con il Milan dopo la revoca del suo periodo di quarantena obbligatorio. Nessuno nutre dei dubbi sulla serietà dello svedese negli allenamenti, i dubbi sono ben altri e sono legati al suo futuro rossonero.

In tal senso, secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.com’, ci sarebbe stato un contatto telefonico esplorativo tra Mino Raiola e Ivan Gazidis. L’agente italo-olandese vuole vederci chiaro sulle intenzioni del manager sudafricano in vista della prossima stagione. Ancora non si è arrivati ad una decisione definitiva, ma le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Ci sarebbe anche a possibilità di una permanenza in Italia qualora qualche club faccia un’offerta concreta, ma la soluzione principale porterebbe all’Hammarby.

Il club svedese, di cui Ibrahimovic è proprietario al 25% e con cui si è allenato in questi ultimi mesi, sta spingendo in maniera concreta per averlo in squadra. Mino Raiola sembrava inizialmente scettico, ma adesso la destinazione inizia a convincerlo. L’attaccante si troverebbe a competere per il titolo di Svezia, uno dei pochi riconoscimenti che gli mancano in carriera. Dopo quest’esperienza il classe 1981 potrebbe mettersi di fianco all’amico Raiola per intraprendere la carriera di agente sportivo.

