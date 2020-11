Calciomercato Milan – Futuro Depay, l’annuncio di Aulas / News

Mercato Milan, Aulas ‘blinda’ Depay

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha parlato del futuro di Memphis Depay, che piace da tempo al Milan. Nessun dubbio per l’imprenditore francese, che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘RMC Sport’: “Memphis è straordinario, è lui che che sta risollevando la squadra. Quest’anno abbiamo la possibilità di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati e, per riuscirci, dobbiamo trattenere i nostri punti di forza. Nel 2020 ci hanno privato ingiustamente di una partecipazione alla Champions e abbiamo bisogno di rendere questa stagione 20/21 un successo. Abbiamo iniziato male, ma possiamo risalire la china e, per questo, Depay resterà con noi“. Contatti per Thuram, dalla Germania sono sicuri. VAI ALLA NOTIZIA >>>