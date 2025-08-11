Calciomercato Milan Futuro, contatti con il Pescara per Vos

A questo si aggiunge: "Silvano Vos, 20 anni classe 2005, è stato acquistato dal Milan a titolo definitivo dall’Ajax nella scorsa estate. Con il club olandese ha anche esordito giovanissimo in prima squadra. Al primo anno in Italia non è riuscito a imporsi ma è un calciatore di qualità e con grandi margini di crescita. In Olanda è stato considerato sin da giovanissimo un possibile erede di Clarence Seedorf".