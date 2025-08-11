Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan Futuro, contatti con il Pescara per Vos

MILAN FUTURO

Calciomercato Milan Futuro, contatti con il Pescara per Vos

Silvano Vos AC Milan
Movimenti di calciomercato anche per il Milan Futuro. Passione Pescara riferisce di contatti del 'Delfino' per Silvano Vos
Redazione PM

Si muove anche il calciomercato del Milan Futuro. La pagina Instagram 'Passione Pescara' ha riferito di contatti del 'Delfino' con i rossoneri per chiedere informazioni su Silvano Vos. Ecco il post su Instagram.

Calciomercato Milan, Silvano Vos al Pescara?

La didascalia del post recita: "Il Pescara ha discusso con il Milan per Silvano Vos, che nell’ultima stagione ha giocato nel Milan Futuro. Al momento il centrocampista preferirebbe valutare soluzioni all’estero ma se dovesse aprire all’ipotesi di restare in Italia il Pescara è in lizza".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Tzolis: “Jashari al Milan può spostare gli equilibri, lo vedo come Xhaka” | ESCLUSIVA PM>>>

A questo si aggiunge: "Silvano Vos, 20 anni classe 2005, è stato acquistato dal Milan a titolo definitivo dall’Ajax nella scorsa estate. Con il club olandese ha anche esordito giovanissimo in prima squadra. Al primo anno in Italia non è riuscito a imporsi ma è un calciatore di qualità e con grandi margini di crescita. In Olanda è stato considerato sin da giovanissimo un possibile erede di Clarence Seedorf".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA