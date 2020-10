Calciomercato Milan – Futuro Brahim Díaz: la strategia dei rossoneri

Calciomercato Milan: le intenzioni su Brahim Díaz

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gran bell’impatto di Brahim Díaz, classe 1999, nel Milan. Il fantasista spagnolo, giunto in prestito secco dal Real Madrid, ha già segnato due gol (contro Crotone in Serie A e Celtic in Europa League) e si è adattato alla perfezione nel gioco di Stefano Pioli. Insomma, il fantasista nativo di Málaga, uno dei colpi del calciomercato estivo 2020 del Milan, si è già ambientato in rossonero. Ed avrebbe, secondo ‘calciomercato.com‘, convinto i dirigenti a trattenerlo. Nella testa di Paolo Maldini e Frederic Massara c’è l’idea di fissare un summit con le ‘Merengues‘ per fissare un diritto di riscatto del cartellino di Brahim Díaz al termine dell’attuale stagione sportiva. MERCATO MILAN, ECCO COSA HA IN MENTE MALDINI PER GENNAIO >>>