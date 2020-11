Calciomercato Milan – Futuro Brahim Diaz: due le ipotesi | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: IL FUTURO DI BRAHIM DIAZ

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si chiede quale sarà il futuro di Brahim Diaz. Il Milan è convinto del valore del giocatore, e proprio per questo aveva provato a inserire nel contratto con il Real Madrid un diritto di riscatto. Per accelerare l’operazione Maldini ha poi accettato un prestito secco, ma nelle prossime settimane è in programma un nuovo incontro con i blancos.

Il club rossonero ha due soluzioni da proporre al Real. O un rinnovo del prestito, con l’inserimento di un diritto di riscatto, o un acquisto a titolo definitivo del cartellino. Brahim Diaz viene valutato circa 25 milioni di euro, ma i rossoneri non vogliono impegnarsi in una spesa considerevole senza avere la certezza di disputare la Champions League. Lo spagnolo ha già dato la propria disponibilità a continuare la sua avventura in rossonero. IBRAHIMOVIC INTANTO VUOLE SUPERARE UN NUOVO RECORD. LEGGI LA NOTIZIA >>>