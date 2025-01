Calciomercato, Milan Futuro: altri colpi nel mirino! Tutti i nomi

Come scrive 'Tuttosport', il Milan Futuro sta mettendo in atto una piccola rivoluzione sul calciomercato. Ecco tutti i colpi nel mirino

Come scrive 'Tuttosport', il Milan Futuro sta mettendo in atto una piccola rivoluzione grazie al calciomercato, visto che la squadra ha bisogno di rinforzi per evitare la retrocessione in Serie D. Spazio dunque a innesti provenienti dalla Serie B come la punta Andrea Magrassi (preso dal Cittadella) e il centrale Michele Camporese (prelevato dal Cosenza). Il terzo colpo del dirigente Kirovski dovrebbe essere Simone Ianesi. Oggi sarebbero previste le visite mediche e le firme di rito. Contratto fino al 2027 per l’ala mancina.