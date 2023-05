Calciomercato Milan – Piace il giovane Ivan Fresneda

Il Milan , nel prossimo calciomercato, potrebbe anche andare alla ricerca di giovani prospetti. Non solo tra i titolari, la stagione dei rossoneri, ha dimostrato come il Diavolo, abbia una rosa poca profonda e con pochissimi cambi a disposizione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, parla di un possibile interesse per Fresneda , che andrebbe a prendere il posto di Dest .

Milan, piace Fresneda

Maldini e Massara, avrebbero messo gli occhi su Ivan Fresneda, terzino destro del Real Valladolid. Al Milan sarebbero arrivate delle ottime relazioni da parte degli scout sul giovane terzino. Fresneda è legato da una clausola da 40 milioni di euro che però perderà valore in caso di retrocessione de Real Valladolid. Inoltre il club di appartenenza lo lascerebbe partire per una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro. Il Milan per mettere le mani sul giovane terzino dovrà superare la concorrenza di squadra importanti come l’Arsenal e il Borussia Dortmund. LEGGI ANCHE: Mendes a Milano, le ultime sul rinnovo di Leao