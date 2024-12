Calciomercato Milan – Frendup a gennaio? La linea chiara della società

Calciomercato Milan - La società e Fonseca chiari. Possibile il colpo Frendrup?

Come scrive 'Il Corriere della Sera' potrebbero fare comodo rinforzi in ogni reparto, specialmente a metà campo dove Fofana e Reijnders sono costretti agli straordinari. Rientrerà Bennacer, ma bisognerà capire in che condizioni lo farà, visto il lunghissimo stop. Il quotidiano riporta le parole di Fonseca in conferenza proprio sul calciomercato. «La società è pronta a intervenire». La linea del club sarebbe però chiara: non si comprerà tanto per comprare, niente tappabuchi, verranno fatte operazioni solo per giocatori funzionali al progetto, di prospettiva. Un nome che farebbe al caso del Milan è Frendrup del Genoa: 23 anni con margini di miglioramento e già abituato alla Serie A.