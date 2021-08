Calciomercato Milan – Frenata per l’arrivo di Adli: il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Yacine Adli resta nei pensieri dei dirigenti rossoneri. Ma a cifre più basse di quelle chieste

Daniele Triolo

Piccola frenata per l'arrivo di Yacine Adli al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. I rossoneri, infatti, hanno deciso di stringere i tempi per riportare Tiémoué Bakayoko a Milano e, pertanto, la candidatura del giocatore del Chelsea starebbe 'bruciando' quella del calciatore del Bordeaux.

Il talento dei 'Girondins', classe 2000, resta ad ogni modo nel mirino dei rossoneri e la trattativa per lui è ancora viva. Per la 'rosea', infatti, potrebbe essere ancora portata a termine, con l'acquisto di Adli da parte del Milan in questo calciomercato, ad una condizione.

Ovvero, quella che il Bordeaux cali le pretese per la cessione del cartellino di Adli. Un giocatore per il quale i dirigenti del Milan, Paolo Maldini e Frederico Massara, hanno messo a budget non più di 10 milioni di euro. L'interesse tecnico per Adli resta intanto ed il suo acquisto potrebbe essere concluso, ma alle condizioni del Diavolo. Milan, ha parlato Kjaer: leggi qui le interessanti dichiarazioni del danese >>>