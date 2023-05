Calciomercato Milan – Non è ancora tramontata l’idea Frattesi | News

In casa Milan, in vista della prossima sessione di calciomercato, non è ancora tramontata l'ipotesi Davide Frattesi

Come riferito da 'Tuttosport', in edicola questa mattina, non sarebbe ancora tramontata definitivamente l'ipotesi Davide Frattesi. Il Milan lo aveva già cercato in passato e la concorrenza è agguerrita. Oltre al fatto che il Sassuolo è di per sé una bottega cara e non lo cederà certo a cifre basse. Ancora nessuno sviluppo su questo fronte, ma è una pista da non sottovalutare.