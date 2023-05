Calciomercato Milan – Mediana, anche i rossoneri pensano a Frattesi

Il Milan non avrebbe mai smesso di pensare a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, per il calciomercato estivo. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola. Il Diavolo, infatti, sarebbe sempre interessato alle prestazioni del giocatore romano, classe 1999, autore finora di 7 gol in 36 partite di Serie A in questa stagione con i neroverdi di Alessio Dionisi.