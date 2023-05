Calciomercato Milan, Frattesi torna di moda: profilo ideale

Milan, prezzo di Frattesi in rialzo

Il Milan, continua la rosea, non parteciperà ad aste nel prossimo calciomercato: con molta concorrenza, il prezzo di Frattesi potrebbe salire. Si parte da 20 milioni di euro. Frattesi potrebbe formare una coppia azzurra con Tonali ed essere poi un’opzione in più per Pioli, quando rientrerà Bennacer, con Krunic sempre disponibile. LEGGI ANCHE: Milan, non solo Kamada. Ecco un altro nome a paremetro zero