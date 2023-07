Calciomercato Milan – Frattesi, operazione fattibile: costi e dettagli

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola il 'fattore X' del calciomercato estivo del Milan può essere Davide Frattesi , classe 1999 , centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana . Il tecnico rossonero, Stefano Pioli , è infatti un grande fan della mezzala neroverde, autore di 7 gol in 37 partite tra Serie A e Coppa Italia nell'ultima stagione. Ed il Milan, per lui, ha già parlato con il suo agente, Giuseppe Riso .

Calciomercato Milan: le cifre per Frattesi

Il club di Via Aldo Rossi, però, non ha ancora intavolato un discorso per Frattesi con il Sassuolo. L'incontro con l'amministratore delegato degli emiliani, Giovanni Carnevali, inizialmente previsto per questa settimana, ora non può più tardare. Per la 'rosea', l'operazione di calciomercato per Frattesi è fattibile per il Milan. Il giocatore azzurro è caro, ma non carissimo: si parla di un conguaglio inferiore ai 30 milioni di euro e uno tra Lorenzo Colombo o Daniel Maldini nella trattativa.