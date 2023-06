Calciomercato Milan – Ecco il piano per Frattesi: ‘jolly’ Colombo

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del calciomercato del Milan: carta Colombo per la trattativa Frattesi

Un calciomercato che sarà fondamentale per il Milan . I rossoneri che già partivano con delle necessità importanti, dovranno lavorare ancora di più. Tonali è a un passo dalla Premier e Marcus Thuram, primo obiettivo dell'attacco rossonero, sbarcherà a Milano si, ma sponda Inter. La dirigenza dovrà quindi cercare una nuova punta e almeno un paio di innesti a centrocampo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla della possibile trattativa di calciomercato per Davide Frattesi .

Milan, Frattesi trattativa complessa

L’a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, si legge, a metà della prossima settimana incontrerà Giorgio Furlani. Il primo passo del Milan sarà quello di definire del tutto l'operazione Tonali. L’incontro col Newcastle ha portato una stretta di mano totale, ma manca la firma. Frattesi piace molto al Milan anche se l'Inter ha trovato un accordo di massima col Sassuolo per 35 milioni, con Samuele Mulattieri al Sassuolo. La richiesta ora però è di 40 milioni, non pochi per il Milan, obbligato ad acquistare due o tre centrocampisti, uno o due esterni offensivi a destra, un trequartista, una punta.