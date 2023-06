Calciomercato Milan – Niente aste per Frattesi: l’idea del Diavolo

Davide Frattesi è obiettivo di calciomercato, in primis, di Milan e Inter. Le due milanesi se lo contendono, però, non a suon di milioni

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha fatto il punto sulla situazione di Davide Frattesi , classe 1999 , centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana il quale è richiesto dall' Inter oltre che dai rossoneri. Sul numero 16 neroverde, al momento, sembra esserci una sorta di surplace.

Calciomercato Milan: la situazione di Frattesi

L'Inter non vuole partecipare ad aste ed anche il Milan, nonostante i 70 milioni di euro più bonus della cessione di Sandro Tonali al Newcastle, intende fare lo stesso. Il tentativo di entrambe le società milanesi è quello di non cadere nel gioco di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che vorrebbe incassare 40 milioni di euro per Frattesi.