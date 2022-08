Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Altri due club su Ballo-Touré”

Fodé Ballo-Touré via dal Milan in questo calciomercato estivo? Probabile. Non c'è soltanto il Galatasaray sulle tracce dell'ex Monaco e Lille

Daniele Triolo

Fodé Ballo-Touré via dal Milan in questo calciomercato estivo? Con il passare dei giorni si fa sempre un'ipotesi più probabile. Sul terzino sinistro franco-senegalese, classe 1997, non ci sarebbe più soltanto il Galatasaray, almeno stando a quanto riferito, in Francia, da 'FootMercato'.

Ballo-Touré, infatti, sarebbe finito nel mirino del Nizza, nella Ligue 1 francese e del Nottingham Forest, nella Premier League inglese. Entrambi i club sono alla ricerca di un rinforzo in quel ruolo. Il Nizza, che aveva in Fabiano Parisi dell'Empoli il primo obiettivo, secondo 'FootMercato' avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del numero 5 del Milan.

Calciomercato Milan, Ballo-Touré sul piede di partenza

Il Forest, invece, neo-promosso in Premier dopo 23 anni, cerca un altro laterale mancino dopo aver già acquistato, nell'ultima sessione di calciomercato, Omar Richards dal Bayern Monaco. E il Milan? Si priverebbe di Ballo-Touré? Il Diavolo, in realtà, vorrebbe tenerlo: è l'unico rimpiazzo di ruolo, e di piede, per Theo Hernández.

L'ex Real Madrid, però, è intoccabile per mister Stefano Pioli, scrive 'FootMercato' e Ballo-Touré ha bisogno di giocare per non perdere il treno dei Mondiali in Qatar con il Senegal. Ecco, dunque, perché una cessione può essere probabile. Il Milan, per privarsi dell'ex Monaco e Lille, chiede 5 milioni di euro.

