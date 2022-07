Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Il Chelsea vuole cedere Ziyech”

Milan e Chelsea sono ancora in trattativa per Hakim Ziyech. Ne sono certi in Inghilterra, con i Blues che vorrebbero cedere il classe 1992

Milan e Chelsea sono ancora in trattativa per Hakim Ziyech. Dopo le indiscrezioni raccolte qualche giorno fa dalla nostra redazione, arrivano conferme anche dall'Inghilterra. Il sito football.london scrive che i Blues che vorrebbero cedere il classe 1992 marocchino per fare spazio ad altri possibili innesti sulla trequarti. Dopo i primi acquisti dell'era Boehly, ovvero Raheem Sterling e Kalidou Koulibaly, il Chelsea si concentrerà ora sulle cessioni oltre che su altri colpi in difesa. In particolare, si vocifera di Kimpembe e Koundé. Uno dei due sarà il rinforzo per la retroguardia del club inglese. La rosa a disposizione di Tuchel, inoltre, va sfoltita prima di nuovi arrivi a Stamford Bridge.

I Blues hanno permesso a Romelu Lukaku di tornare all'Inter in prestito e sarebbero disposti a fare lo stesso con Hakim Ziyech, obiettivo del Milan in questa sessione di calciomercato. Sempre il sito football.london scrive che le cifre coinvolte in un potenziale accordo sono 5 milioni di euro (4,2 milioni di sterline) per un prestito di un anno più 20 milioni di euro (17 milioni di sterline) per completare il passaggio l'estate successiva. Un diritto oppure obbligo di riscatto, che permetterebbe al Milan di spendere soltanto i 5 milioni del prestito annuale, oltre che la cifra dell'ingaggio di Ziyech.

Tutte le parti sono desiderose di concludere un accordo, anche perché il Chelsea guarda già a quattro potenziali sostituti di Ziyech. Uno dei nomi sondati riguarda direttamente il Milan ed è quello di Rafael Leao. Il portoghese è stato un giocatore chiave per lo scudetto nella scorsa stagione, segnando 11 gol e fornendo 10 assist in 34 presenze in campionato. La clausola da 150 milioni, al momento, mette al riparo il Milan da potenziali assalti.

Il Chelsea, anche per questo, ha in mente altre piste: Leroy Sané del Bayern Monaco, Arnaut Danjuma del Villarreal e Memphis Depay del Barcellona. Uno di questi sogni potrebbe concretizzarsi, ma prima c'è da completare l'uscita di Ziyech. E chissà che il Milan non possa chiudere l'operazione nei primi giorni di agosto o negli ultimi di mercato, in stile Galliani. In Inghilterra, però, si vocifera anche di un inserimento del Manchester United per Ziyech. Milan, il sostituto di Kessié dalla Serie A? Le ultime news di mercato >>>