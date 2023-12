Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Incontro per un talento del 2007”

In Francia riportano come il Milan sarebbe interessato a un giovane talento classe 2007. Ecco le ultime indiscrezioni sul mercato rossonero

Il Milan è sempre alla ricerca di giovani talenti da poter inserire in rosa. Non è un caso che il primo colpo di gennaio potrebbe essere Matija Popovic . Stiamo parlando di un calciatore calsse 2006. Poi ci sono i rumor su Charlie Patino (classe 2003) e Assan Ouédraogo (classe 2006). Non sorprendono quindi le voci che vorrebbero il Milan interessato a un altro talento . Ecco le ultime sul calciomercato .

Calciomercato Milan, altro talento nel mirino?

Come riportato da FootMercato, il Milan sarebbe interessato a Guy Noël Zohouri giovane classe 2007 che milita nel Le Havre under 19. Si sarebbe già svolto, si legge, un incontro tra i rappresentanti del giocatore e il Diavolo. Il Milanvorrebbe chiudere l'operazione il prima possibile. Il giocatore è sotto contratto fino a giugno 2025 e il Le Havre non vorrebbe lasciare andare il suo gioiello così facilmente. Sul ragazzo, inoltre, ci sarebbe la concorrenza di altri club europei. All’età di 16 anni, Guy Noël Zohouri è titolare con l’U19 e ha già fatto vedere cose importanti al centro del campo. Potrebbe essere un altro colpo in prospettiva del calciomercato del Milan. LEGGI ANCHE: Müller al Milan? Esperienza, assist e non solo. Pro e contro dell'operazione