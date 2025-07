Calciomercato Milan, Fonseca non dimentica Torriani: lo vuole a Lione

Lorenzo Torriani, giovane portiere del Milan lanciato l'anno passato da Paulo Fonseca, potrebbe ritrovarlo in questo calciomercato estivo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha evidenziato come Lorenzo Torriani, classe 2005, giovane portiere del Milan tra i migliori nell'amichevole di ieri contro l'Arsenal, possa lasciare il club rossonero in questa sessione estiva di calciomercato.