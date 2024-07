Compiti tattici che il nuovo Milan, con l'allenatore Paulo Fonseca , vorrebbe conferirgli anche nella stagione 2024-2025 . Sia nel 4-3-3 sia nel 4-2-3-1 . Motivo per cui, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in questa sessione estiva di calciomercato il Milan sta cercando un mediano con le caratteristiche difensive, di copertura.

Il Diavolo vuole acquistarlo a 20 milioni bonus inclusi

Individuato, come noto, in Youssouf Fofana, classe 1999, in forza al Monaco. Il club del Principato vuole 25 milioni di euro, ma il club di Via Aldo Rossi - forte di un contratto del giocatore in scadenza il 30 giugno 2025 - vorrebbe chiudere a 20 milioni di euro, bonus compresi. Probabilmente, una volta terminati gli Europei con la Francia, la trattativa per Fofana subirà un'accelerata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Zirkzee più vicino … grazie a Pioli: il retroscena >>>