Calciomercato Milan – Fofana: “Lascio l’Udinese: cerco nuovi obiettivi”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Seko Fofana, classe 1995, centrocampista francese, ha dichiarato, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, di voler lasciare l’Udinese in questa sessione di calciomercato.

“Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro anni bellissimi – ha detto Fofana -, ora devo pensare a me. È giunto il momento di scegliere un’altra destinazione. Non per una questione economica, ma per una scelta sportiva”.

“Mediteremo, insieme al procuratore – ha concluso Fofana -. Cerco nuovi obiettivi, in qualunque posto vada”. Fofana, che piace a Inter ed Atalanta, è stato seguito, nel recente passato, anche dal Milan.

E proprio per il Diavolo potrebbe diventare un obiettivo sensibile, giacché i rossoneri stanno cercando, sul mercato, un vice di Franck Kessié. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>

