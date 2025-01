Calciomercato Milan – Fodé Ballo-Touré lascia i rossoneri: ufficiale il suo passaggio all’HAC

Il prestito al Fulham nella stagione 2022-2023 non ha fatto decollare la sua carriera, con il giocatore che ha avuto un ruolo marginale nella Premier League. La sua avventura in Inghilterra si è conclusa senza lasciare traccia, e il ritorno in Italia non ha fatto altro che confermare l'impossibilità di trovare spazio nel progetto rossonero.

Ritorno in Francia: una nuova sfida al Le Havre — A meno di due anni dal suo approdo al Milan, Ballo-Touré ha deciso di ripartire dalla Francia, accettando l’offerta del Le Havre, club che milita in Ligue 2 ma che ha l’ambizione di tornare in massima serie. La squadra, allenata da Luka Elsner, sta attraversando un momento difficile, occupando attualmente la penultima posizione in campionato. Tuttavia, il passaggio al Le Havre rappresenta una grande opportunità per Ballo-Touré di rilanciarsi e ritrovare il suo posto da titolare in una squadra che si affida a giovani talenti e giocatori esperti per risalire la classifica.

Ballo-Touré, cresciuto nelle giovanili del Paris Saint-Germain, ha accumulato esperienze importanti nel calcio francese: prima di trasferirsi al Monaco nel gennaio 2019, ha giocato per un anno e mezzo al Lille, dove si è messo in mostra come uno dei terzini più promettenti della Ligue 1. Il ritorno al campionato francese, dunque, è un passo naturale per un giocatore che ha ancora tanto da dare, ma che ha bisogno di una nuova sfida per rientrare nei radar del calcio d'élite.

Un’opportunità per rilanciarsi — Con il Le Havre, Ballo-Touré avrà la possibilità di trovare continuità e magari tornare sulla strada che lo ha portato ai vertici del calcio francese. Non è più un giovane talento da scoprire, ma una risorsa che ha bisogno di ritrovare motivazione e prestazioni convincenti per rilanciarsi e puntare nuovamente a palcoscenici internazionali. La Ligue 2 potrebbe essere l’ambiente giusto per farlo, e con la sua esperienza in campionati di alto livello, il difensore potrebbe essere il giocatore che può fare la differenza in una squadra in difficoltà.

Ballo-Touré inizia una nuova fase della sua carriera, e l'obiettivo sarà senza dubbio quello di riscrivere il suo percorso da protagonista, lontano dalle ombre che l'hanno accompagnato a Milan e Fulham.