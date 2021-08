Calciomercato Milan – Florenzi verso il Diavolo: i costi dell’affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi 'vede' rossonero. Il Diavolo può prenderlo dalla Roma a pochissimi milioni

Daniele Triolo

Il Milan si sta avvicinando a grandi passi all'acquisto di Alessandro Florenzi in questa sessione di calciomercato. Restano, ovviamente, dettagli importanti da limare con la Roma, club proprietario del cartellino del duttile esterno destro capitolino. Ma la trattativa, di fatto, è ben avviata.

Il Milan vorrebbe prendere Florenzi, in questo calciomercato estivo, per poter dare il cambio tanto a Davide Calabria, nel ruolo di terzino destro, quanto ad Alexis Saelemaekers, nel ruolo di esterno alto, sempre a destra, nel 4-2-3-1 del tecnico Stefano Pioli.

Inoltre, l'arrivo di Florenzi sarebbe utile per la compilazione delle liste UEFA per la Champions League, in quanto calciatore di nazionalità italiana cresciuto nel vivaio di un club italiano. Elemento, dunque, che farebbe davvero comodo al Milan, il quale ha in uscita due atleti del nostro Paese come Andrea Conti e Tommaso Pobega.

Per 'Tuttosport' la trattativa di calciomercato tra Milan e Roma per Florenzi sarebbe in dirittura d'arrivo: il giocatore, addirittura, potrebbe aggregarsi al gruppo in vista dell'amichevole di sabato, a Trieste, contro il Panathinaikos, se fosse tutto risolto nelle prossime ore. Più probabile, però, che sia a disposizione per Sampdoria-Milan di campionato.

Per il 'Corriere dello Sport', invece, rossoneri e giallorossi lavorano sui dettagli dell'affare. La Roma, infatti, vorrebbe monetizzare e vorrebbe cedere Florenzi in prestito con obbligo di riscatto. Il Milan, dal canto suo, vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto.

Per 'Il Giornale', infine, l'operazione Florenzi-Milan si farà, piuttosto rapidamente, con la formula del prestito con diritto di riscatto a 4,5 milioni di euro. Milan, interessante intervista a Brahim Díaz: leggi qui le sue dichiarazioni >>>